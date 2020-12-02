Українська
$ 28,56
34,22
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Снова – из-за него: чемпионат Австралии по теннису в 2021 году перенесли, но пригласили зрителей

2 декабря, 13:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Пандемия коронавируса не остановила организаторов турнира "Большого шлема"

Сегодня подтвердилась информация о том, что Открытый чемпионат Австралии по теннису перенесут. Ранее в кулуарах ходили слухи о сдвиге первого в 2021 году турнира "Большого шлема" на февраль или март и даже о его отмене. Однако сегодня официально сообщили, что Australian Open состоится и начнется 8 февраля.

Реклама

Информацию распространило австралийское издание Daily Telegraph.

Оно ссылается на исполнительного директора Федерации тенниса Австралии Крейга Тили. Он также рассказал, что из-за пандемии коронавируса игрокам придется пробыть две недели на карантине, начиная с 15 января. Условия будут строгими, но после режима изоляции у теннисистов будет неделя, чтобы привести себя в форму на небольших турнирах в Австралии и Новой Зеландии.

При этом Тили похвастался, что ожидает появление публики на трибунах в Мельбурне. Для многих игроков это должно стать дополнительным стимулом перетерпеть карантин, чтобы выступить в Австралии со зрителями – впервые за много месяцев.

В тренде
Психоделическое "золото" и засилье протестов. Как прошел третий день чемпионата Европы

Читайте о том, что скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы.

Реклама

Смотрите, как Рафаэль Надаль побеждал на Australian Open-2020:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис зрители перенос Australian Open чемпионат Австралии коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять