Снова – из-за него: чемпионат Австралии по теннису в 2021 году перенесли, но пригласили зрителей

Сегодня подтвердилась информация о том, что Открытый чемпионат Австралии по теннису перенесут. Ранее в кулуарах ходили слухи о сдвиге первого в 2021 году турнира "Большого шлема" на февраль или март и даже о его отмене. Однако сегодня официально сообщили, что Australian Open состоится и начнется 8 февраля.

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Информацию распространило австралийское издание Daily Telegraph.

Оно ссылается на исполнительного директора Федерации тенниса Австралии Крейга Тили. Он также рассказал, что из-за пандемии коронавируса игрокам придется пробыть две недели на карантине, начиная с 15 января. Условия будут строгими, но после режима изоляции у теннисистов будет неделя, чтобы привести себя в форму на небольших турнирах в Австралии и Новой Зеландии.

При этом Тили похвастался, что ожидает появление публики на трибунах в Мельбурне. Для многих игроков это должно стать дополнительным стимулом перетерпеть карантин, чтобы выступить в Австралии со зрителями – впервые за много месяцев.

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