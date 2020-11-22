Надаль впервые в карьере проиграл Медведеву и не вышел в финал Итогового турнира

В финале Итогового турнира АТР, который подходит к завершению в Лондоне, не сыграют ни первый, ни второй номера мирового рейтинга. Вчера Джокович проиграл Тиму в первом полуфинале, а вскоре его примеру последовал и Рафаэль Надаль.

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Испанец довольно неожиданно уступил россиянину Даниилу Медведеву. Рафа взял первый сет 6:3 и вел во втором 5:4. Однако умудрился отдать свою подачу, не выиграв на ней ни одного очка, а затем и партию – 6:7. В решающем сете Медведев выглядел лучше – 6:3. При этом 34-летний Надаль после первого в карьере поражения Даниилу не считает, что он сдал физически перед 24-летним соперником, – мол, просто в нужный момент не пошла игра. Смотрите обзор полуфинальных поединков.

Таким образом, за главный приз поборются третья и четвертая ракетки планеты. Пока что ни Тим, ни Медведев не выигрывали Итоговый турнир АТР, а в прошлом году в финале австриец уступил греку Стефаносу Циципасу.

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Смотрите, как Надаль выигрывал на Australian Open в январе 2020 года:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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