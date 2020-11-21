Лучший теннисист планеты Джокович проиграл в полуфинале Итогового турнира АТР

На этой неделе в Лондоне проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, на котором выступают восемь лучших мужчин. Сегодня проходят полуфиналы, и в одном из них уже известен победитель. Вчера определились полуфинальные пары Итогового турнира ATP.

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27-летний Доминик Тим, который занимает третье место в мировом рейтинге, сумел переиграть самого Новака Джоковича! Причем австриец показал феноменальную силу воли, отыгравшись на тай-брейке решающего сета со счета 0:4. В итоге победа над лучшим в мире теннисистом пришла к Тиму в трех партиях – 7:5, 6:7, 7:6 (7:5).

Примечательно, что эта победа, добытая за три часа, стала для Доминика 300-й в профессиональной карьере.

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Его соперником по финалу станет победитель дуэли между испанцем Рафаелем Надалем (№2 в мире) и россиянином Даниилом Медведевым (№4). Ранее Надаль вышел в полуфинал Итогового турнира ATP впервые за 5 лет.

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