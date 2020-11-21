Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Открытый чемпионат Австралии по теннису собрались переносить

21 ноября, 23:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Первый в 2021 году турнир серии "Большого шлема" вряд ли состоится вовремя

Все проблемы спорта из-за пандемии коронавируса в 2020 году не закончатся. К числу неприятных новостей добавилась еще одна. Стало известно, что Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году собираются перенести с января на другой месяц.

Реклама

Тем временем, сегодня Джокович проиграл Тиму в полуфинале Итогового турнира АТР.

Первый из четырех турниров "Большого шлема" в году с большой долей вероятности не начнется вовремя, пишет сайт InsideTheGames со ссылкой на австралийские СМИ.

Старт Australian Open запланирован на 18 января в Мельбурне. Однако трудности возникают с тем, что власти штата Виктория требуют всех проходить обязательный двухнедельный карантин по приезду на их землю. Многие теннисисты – в частности, Новак Джокович и Александр Зверев – уже высказали нежелание выступать на таких условиях.

В тренде
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Из-за этого организаторы думают перенести турнир. Пока что говорят о феврале или марте. Ожидается, что официальное решение озвучат в течение трех дней. Напомним, в прошлом году австралийский "мэджор" оказался единственным из четырех, прошедший без эксцессов, – до начала пандемии коронавируса.

Реклама

Читайте также: скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы.

Смотрите, как Рафаэль Надаль побеждал в Австралии в январе этого года:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия теннис перенос Australian Open чемпионат Австралии коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы. Так они объявили о романе
Скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы. Так они объявили о романеТеннис
Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма
Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи БекхэмаФутбол
Что смотреть по ТВ в карантинный уикенд: спортивная телепрограмма
Что смотреть по ТВ в карантинный уикенд: спортивная телепрограммаФутбол
"Счастье не выходит из моды": яркая украинская теннисистка радикально изменила имиджТеннис
Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикенд
Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикендДругие
"Попка – огонь!" Теннисистке Лесе Цуренко надоел акцент на бюсте (фото)Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять