Открытый чемпионат Австралии по теннису собрались переносить

Первый в 2021 году турнир серии "Большого шлема" вряд ли состоится вовремя

Все проблемы спорта из-за пандемии коронавируса в 2020 году не закончатся. К числу неприятных новостей добавилась еще одна. Стало известно, что Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году собираются перенести с января на другой месяц.

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Тем временем, сегодня Джокович проиграл Тиму в полуфинале Итогового турнира АТР.

Первый из четырех турниров "Большого шлема" в году с большой долей вероятности не начнется вовремя, пишет сайт InsideTheGames со ссылкой на австралийские СМИ.

Старт Australian Open запланирован на 18 января в Мельбурне. Однако трудности возникают с тем, что власти штата Виктория требуют всех проходить обязательный двухнедельный карантин по приезду на их землю. Многие теннисисты – в частности, Новак Джокович и Александр Зверев – уже высказали нежелание выступать на таких условиях.

Из-за этого организаторы думают перенести турнир. Пока что говорят о феврале или марте. Ожидается, что официальное решение озвучат в течение трех дней. Напомним, в прошлом году австралийский "мэджор" оказался единственным из четырех, прошедший без эксцессов, – до начала пандемии коронавируса.

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Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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