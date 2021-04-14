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Украинская теннисистка разделась до трусов перед матчем с Японией

14 апреля, 21:09

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Перед матчем Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске украинская теннисистка Марта Костюк сфотографировалась в одном бикини возле окна

16-17 апреля в Черноморске состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором встретятся женские сборные Украины и Японии.

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Накануне поединка третья ракетка страны Марта Костюк запостила в Instagram эротическую фотографию. Девушка в крохотном бикини взобралась на подоконник.

"Я та песня, которую вы пропустили, а потом узнали, что это был огонь", – подписала фото Марта.

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А потом добавил еще одно фото в сториз:

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теннисистка Марта Костюк
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