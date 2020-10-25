С жуткими стонами и слезами юная звезда украинского тенниса снялась с матча всей своей жизни (видео)

Несмотря на судороги, Марта Костюк пыталась доиграть финал в США, но всякий раз падала на корт, как подкошенная

Жуткой оказалась развязка крупнейшего турнирного финала в карьере восходящей звезды украинского тенниса 18-летней Марты Костюк. Киевлянка, которая в 2017 году выиграла юниорский Australian Open, была близка к победе на соревнованиях Mercer Tennis Classic в американском Мэйконе с призовым фондом в 80 тысяч долларов. Турниры подобного уровня Марта еще не выигрывала.

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Однако в начале третьего сета финала против американки Кэтрин Беллис – после проигрыша первой партии 4:6 и выигрыша второй 7:6 – Костюк в буквальном смысле рухнула на корт и схватилась за ногу. У украинки появились судороги. Она пыталась встать – и снова падала. Не в силах терпеть боль, Марта издавала громкие душераздирающие стоны.

После того, как на корте появилась врач, оказавшая Марте медпомощь, Костюк попробовала продолжить игру. Однако, стараясь дотянуться до мяча после удара американки, снова упала как подкошенная. Опять начались стоны.

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В итоге после консультаций с врачом и матерью Марты Костюк, тоже вышедшей на корт, было принято решение прекратить борьбу. Украинка проиграла самый престижный финал в своей взрослой карьере по состоянию здоровья. Хотя не сдавалась до последнего. Боец!

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Отметим, что до этого на профессиональном уровне Марта Костюк в 2017 году победила на 25-тысячнике в Дунакеси, в 2018 году выиграла 60-тысячник в Берни, а в нынешнем году триумфовала на турнире с призовым фондом в 60 тысяч долларов в Каире.

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Марта Костюк в Нью-Йорке

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