Юная украинская теннисистка Костюк установила рекорд в мировом рейтинге

Марта Костюк поднялась еще на шесть позиций, Элина Свитолина осталась пятой

Сегодня Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг, составленный по итогам Открытого чемпионата Франции. Из украинок прогресса добилась лишь Марта Костюк. Напомним, в конце сентября Костюк пробилась в основу "Ролан Гаррос", заработав 2 миллиона гривен.

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18-летняя киевлянка поднялась на 113-е место, обновив личный рекорд в мировом табели о рангах. Наша прима, 26-летняя Элина Свитолина, продолжает занимать пятую позицию. Напомним, на грунтовых кортах Парижа одесситка остановилась в четвертьфинале.

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Еще одна представительница Одессы, 20-летняя Даяна Ястремская, опустилась на одну строчку и теперь – 29-я в мире. А вот Катерина Козлова вылетела из сотни лучших, остановившись на 104-м месте. Сдали и другие наши девчата: молодая Катарина Завацкая – на 117-й строчке, опытная Леся Цуренко – на 144-й.

К сожалению, в мужском теннисе украинцы сдали позиции. Лучший из наших, ветеран Сергей Стаховский, – лишь 190-й, Илья Марченко – 216-й.

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Смотрите, как Марта Костюк подкреплялась на Открытом чемпионате США:

Марта Костюк в Нью-Йорке

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