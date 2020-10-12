Юная украинская теннисистка Костюк установила рекорд в мировом рейтинге

Сегодня Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг, составленный по итогам Открытого чемпионата Франции. Из украинок прогресса добилась лишь Марта Костюк. Напомним, в конце сентября Костюк пробилась в основу "Ролан Гаррос", заработав 2 миллиона гривен.
18-летняя киевлянка поднялась на 113-е место, обновив личный рекорд в мировом табели о рангах. Наша прима, 26-летняя Элина Свитолина, продолжает занимать пятую позицию. Напомним, на грунтовых кортах Парижа одесситка остановилась в четвертьфинале.
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Еще одна представительница Одессы, 20-летняя Даяна Ястремская, опустилась на одну строчку и теперь – 29-я в мире. А вот Катерина Козлова вылетела из сотни лучших, остановившись на 104-м месте. Сдали и другие наши девчата: молодая Катарина Завацкая – на 117-й строчке, опытная Леся Цуренко – на 144-й.
К сожалению, в мужском теннисе украинцы сдали позиции. Лучший из наших, ветеран Сергей Стаховский, – лишь 190-й, Илья Марченко – 216-й.
Смотрите, как Марта Костюк подкреплялась на Открытом чемпионате США:
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