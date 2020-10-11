Рафа покусал трофей и чуть не разрыдался: видео всех эмоций Надаля после выигрыша "Ролан Гаррос"

Чтобы сдержать слезы, Надалю пришлось потратить больше сил, чем на саму победу над Джоковичем

В воскресенье, 11 октября, испанец Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финале "Ролан Гаррос" (6:0, 6:2, 7:5), сравнявшись со швейцарским рекордсменом Роджером Федерером по количеству трофеев на турнирах "Большого шлема". Теперь у обоих – по 20 титулов. Мы собрали всю гамму эмоций невероятного испанца после его исторического триуфма.

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Сперва Надаль обнял выигранный кубок, как родного ребенка, и принялся целовать его, не снимая при этом маску.

Затем Рафаэль стал грызть свой 20-й трофей на "Шлемах" – подобно изголодавшейся белке, кусающей свой орех. Делал это Надаль так старательно, что, возможно, незаметный глазу кусочек и откусил.

И самый трогательный момент – во время гимна Испании, звучавшего в часть победителя, в глазах Рафаэля Надаля стояли слезы. Похоже, чтобы не уронить слезу, королю грунта пришлось приложить больше усилий, чем для самой победы над Джоковичем.

"Для меня быть здесь само по себе бесценно. Выиграть здесь снова – это даже не мечта, а то, что даже лучше любых моих помыслов. А 20 титулов и равенство с Роджером – не то, о чем я сегодня буду думать", – заявил после выигрыша "Ролан Гаррос"-2020 Рафаэль Надаль

Реклама Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

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Ранее женский "Гаррос" выиграла полячка 19-летняя Ига Швентек. Спортсменка, которой не было даже в числе сеяных, смела всех своих соперниц, подобно Рафаэлю Надалю не проиграв ни единого сета.

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