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Лучшая теннисистка Украины провалилась в Чехии. Была главной фавориткой и проиграла на старте

21 октября, 21:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинская теннисистка продержалась на турнире в Остраве чуть больше часа

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно выступила на турнире WTA Premier в чешском городе Острава. Украинка была посеянная на турнире под первым номером, однако выбыла из борьбы после первого же матча. В поединке 1/8 финала Свитолина за 1 час и 18 минут уступила сопернице из Греции Марии Саккари: 3:6, 3:6.

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В следующем матче Саккари встретится с победительницей пары Онс Жабер – Елена Остапенко. Этот матч состоится завтра.

Ранее мы писали, что юная украинская теннисистка Костюк установила рекорд в мировом рейтинге. Марта Костюк поднялась еще на шесть позиций, Элина Свитолина осталась пятой.

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А теннисист Стаховский и боксер Сиренко провели тренировки "по бартеру". Хорошо известные украинские спортсмены попробовали себя в другом виде.

Смотрите, чем на тренировках занимается Элина Свитолина:

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теннис Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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