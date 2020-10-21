Лучшая теннисистка Украины провалилась в Чехии. Была главной фавориткой и проиграла на старте

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно выступила на турнире WTA Premier в чешском городе Острава. Украинка была посеянная на турнире под первым номером, однако выбыла из борьбы после первого же матча. В поединке 1/8 финала Свитолина за 1 час и 18 минут уступила сопернице из Греции Марии Саккари: 3:6, 3:6.
В следующем матче Саккари встретится с победительницей пары Онс Жабер – Елена Остапенко. Этот матч состоится завтра.
Ранее мы писали, что юная украинская теннисистка Костюк установила рекорд в мировом рейтинге. Марта Костюк поднялась еще на шесть позиций, Элина Свитолина осталась пятой.
А теннисист Стаховский и боксер Сиренко провели тренировки "по бартеру". Хорошо известные украинские спортсмены попробовали себя в другом виде.
Смотрите, чем на тренировках занимается Элина Свитолина:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк