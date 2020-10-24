Российский теннисист устроил скандал в Бельгии: кричал на судью и бил по вышке

Скандальной выходкой на турнире в Антверпене отметился российский теннисист Карен Хачанов. В концовке второго сета четвертьфинального матча против британца Даниэля Эванса при счете 7:7 на тай-брейке Хачанов решил, что мяч после удара Эванса ушел в аут, но судья на линии зафиксировал попадание в корт. Поскольку на турнире нет системы Hawk-Eye, теннисист не мог это проверить, разозлился и устроил стычку с судьей на вышке.

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"Близко? Где там близко? Посмотри, там был аут! Вы все это видели и молчите? Что ты тут вообще делаешь?" — закричал россиянин на арбитра.

"Я не могу отменить решение линейного судьи", — ответил судья. "Тогда зачем ты тут вообще сидишь? Тогда тебя не должно быть здесь. Мы могли бы и без тебя отыграть. Бред какой-то. Без системы Hawk-Eye ты обязан видеть каждый мяч", — продолжил возмущаться Карен.

Карен Хачанов / Фото: Reuters

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Несмотря на недовольство россиянина, судья не отменил решение линейного. Следующий розыгрыш Хачанов проиграл, а вместе с ним и сет. После чего пнул сетку ногой и дважды ударил ракеткой по судейской вышке.

После этого Хачанов ушел с корта, ничего не сказав судье. Тот позвал его обратно: "Нет, вернись. Сначала попроси, я тебя отпущу. Я не знаю, куда ты ушел". Хачанов: "Сет кончился, у меня есть перерыв". Вернувшись после перерыва, россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение.

В решающей партии Карен уступил со счетом 4:6 и покинул турнир. А Эванс за выход в финал поборется с французом Юго Эмбером.

"Сегодня это был эмоциональный, сложный и непростой матч… После игры я разговаривал с судьей. Он очень сожалел и извинился передо мной за ошибки, которые он сделал во время нашего матча, в свою очередь, я извинился перед ним за мое грубое поведение. В конце концов, все мы люди и можем ошибаться… Я не хотел никого оскорблять и так себя вести. Я просто не мог сдерживать себя в эти решающие моменты… Что в итоге отразилось на результате матча", — опубликовал Хачанов в Instagram.

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