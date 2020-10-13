Теннисист Стаховский и боксер Сиренко провели тренировки "по бартеру"

Хорошо известные украинские спортсмены попробовали себя в другом виде

Интересный эксперимент решили провести теннисист Сергей Стаховский и профессиональный боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко. Сначала 35-летний лучший украинский теннисист попробовал свои силы на ринге, а затем 25-летний боксер вышел на корт и взял в руки ракетку.

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А недавно украинский боксер поблагодарил "Русского витязя" Поветкина за приглашение в лагерь.

Своеобразный обмен опытом прошел в Киеве. Стаховский внимательно слушал инструкции Влада и выполнял боксерские движения на разминке, затем побоксировал с грушей и, в конце концов, даже попробовал легкий спарринг. Детали совместной тренировки показал на своей страничке в Instagram супертяж. При этом Сергей нашел повод пошутить: "Спасибо Владу, что не прибил меня".

INSTAGRAM

Позже парни вышли на грунтовый корт. Мячи от рук мощного Сиренко частенько летели далеко за корт, но Стах терпеливо продолжал заниматься с коллегой. Теннисист также рассказал, что вскоре полетит на турниры в Турцию и Словакию, а затем примет участие в матче за сборную Украины в Кубке Дэвиса с командой Израиля.

Недавно Стаховский ушел с корта из-за ошибки судьи.

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Сиренко в качестве профи провел 14 победных боев, в 13 из которых успех добывал досрочно.

Смотрите сюжет о том, как Сергей стал профессиональным теннисистом:

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