Обязательно к просмотру! Определен удар года в теннисе (видео)

Болельщики определили лучший удар 2020 года в мужском теннисе. По результатам голосования среди подписчиков Instagram-аккаунта АТР, этого звания удостоился эффектный "выстрел" в исполнении знаменитого испанца Рафаэля Надаля в матче против серба Миомира Кецмановича на февральских соревнованиях в мексиканском Акапулько.
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Тогда, после смэша от Кецмановича, Надаль сумел не только достать, казалось бы, мертвый мяч, но и ответить навылет, заставив соперника капитулировать в том розыгрыше и в матче в целом (2:6, 5:7).
Отметим, что тот турнир в Акапулько завершился победой Рафаэля Надаля. Также в коронавирусном 2020 году он завоевал титул на Открытом чемпионате Франции. А на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне испанец дошел до полуфинала.
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Нынешний сезон Надаль завершил на второй строчке рейтинга ATP. При этом уже известно, что Рафаэль примет участие в Открытом чемпионате Австралии-2021, который начнется 8 февраля после того, как теннисисты проведут в Мельбурне двухнедельный карантин.
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