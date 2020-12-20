Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Обязательно к просмотру! Определен удар года в теннисе (видео)

20 декабря, 17:58

Олег Люлька Олег Люлька

Автором шедевра стал знаменитый испанец Рафаэль Надаль.

Болельщики определили лучший удар 2020 года в мужском теннисе. По результатам голосования среди подписчиков Instagram-аккаунта АТР, этого звания удостоился эффектный "выстрел" в исполнении знаменитого испанца Рафаэля Надаля в матче против серба Миомира Кецмановича на февральских соревнованиях в мексиканском Акапулько.

Реклама

Читайте также: Роналду и Месси в пролете: король тенниса назвал своего любимого футболиста

Тогда, после смэша от Кецмановича, Надаль сумел не только достать, казалось бы, мертвый мяч, но и ответить навылет, заставив соперника капитулировать в том розыгрыше и в матче в целом (2:6, 5:7).

Отметим, что тот турнир в Акапулько завершился победой Рафаэля Надаля. Также в коронавирусном 2020 году он завоевал титул на Открытом чемпионате Франции. А на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне испанец дошел до полуфинала.

Рафаэль Надаль
Реклама

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Читайте также: Месси с Роналду по доходам обставил теннисист, не игравший весь год

Нынешний сезон Надаль завершил на второй строчке рейтинга ATP. При этом уже известно, что Рафаэль примет участие в Открытом чемпионате Австралии-2021, который начнется 8 февраля после того, как теннисисты проведут в Мельбурне двухнедельный карантин.

Смотрите, как играет в настольный теннис Владимир Зеленский

Зеленский играетв в теннис с Шефиром

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис удар Рафаэль Надаль ATP
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинская звезда тенниса заразилась COVID-19 и чувствует странные симптомы
Украинская звезда тенниса заразилась COVID-19 и чувствует странные симптомыТеннис
Чудеса координации: Элина Свитолина станцевала танец живота с бутылкой на голове
Чудеса координации: Элина Свитолина станцевала танец живота с бутылкой на головеТеннис
Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь год
Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь годТеннис
Роналду и Месси в пролете: король тенниса назвал своего любимого футболиста
Роналду и Месси в пролете: король тенниса назвал своего любимого футболистаФутбол
"Санта будет шалунишкой": первая теннисистка в Playboy готовит подарки на РождествоТеннис
Несмотря на коронавирус, звездная украинка вышла на корт в Эмиратах
Несмотря на коронавирус, звездная украинка вышла на корт в ЭмиратахТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять