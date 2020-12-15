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Роналду и Месси в пролете: король тенниса назвал своего любимого футболиста

15 декабря, 12:11

Олег Люлька Олег Люлька

Рафаэль Надаль без ума от "Зубастика" Роналдо

Один из двух королей мирового тенниса Рафаэль Надаль, как и Роджер Федерер выигравший 20 турниров "Большого шлема", назвал своего любимого футболиста – такого себе короля футбола.

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"Это по-настоящему непростой вопрос, но по тому, что я видел, думаю, это Роналдо. Я не назову Криштиану Роналду или Месси, которые очень хороши, а выберу именно Роналдо. Бразилец был невероятным футболистом и до травмы – просто потрясающим игроком. Я встречался с ним, когда он был на пике карьеры. В то время мой дядя играл за "Барселону", – цитирует 34-летнего Рафаэля Надаля Tennis World USA

Роналдо

Роналдо / Фото: Instagram

Рафаэль Надаль
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Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Отметим, что знаменитому бразильцу Роналдо по прозвищу "Зубастик" недавно исполнилось 44 года. Он выступал за "Барселону", "Интер", "Реал" и другие клубы, дважды став чемпионом мира и дважды – обладателем "Золотого мяча".

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Интересно, что накануне France Football включил Роналдо в сборную лучших футболистов всех времен. В нее также вошли Яшин, Мальдини, Беккенбауэр, Кафу, Маттеус, Хави, Марадона, Пеле, Месси и Криштиану Роналду.

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теннис Рафаэль Надаль Роналдо
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