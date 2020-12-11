Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

ФИФА назвала тройку лучших футболистов года: нужно выбрать одного

11 декабря, 22:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В компанию к Роналду и Месси наконец-то попал Роберт Левандовски

Сегодня Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку кандидатов на звание лучшего футболиста 2020 года. Традиционно на приз претендуют португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Но на этот раз у звезд "Ювентуса" и "Барселоны" появился достойный конкурент – форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Напомним, "Золотой мяч" в 2020 году вручать не будут – впервые в истории.

Реклама

В этом году 32-летний поляк выиграл со своим клубом все турниры, в которых принимал участие: Лигу чемпионов, Суперкубок, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами и помог сборной Польши сохранить место в элите Лиги наций.

Церемония награждения будет проходить в онлайн-режиме без публики 17 декабря. Думается, в 2020-м у Роберта хорошие шансы прервать гегемонию двух "старых" звезд. В конце ноября ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего футболиста года.

Отдельно ФИФА наградит лучшего вратаря мира. На приз претендуют: словенец Ян Облак ("Атлетико"), бразилец Алиссон ("Ливерпуль") и немец Мануэль Нойер ("Бавария").

В число финалистов среди тренеров попали: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Марсело Бьелса ("Лидс") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария").

Реклама

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Ювентус", в котором играли Месси и Роналду:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Криштиану Роналду ФИФА Лионель Месси Роберт Левандовски 2020 лучший футболист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото Бьянки
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото БьянкиФутбол
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом ГусевымФутбол
Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой
Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкойФутбол
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять