ФИФА назвала тройку лучших футболистов года: нужно выбрать одного

В компанию к Роналду и Месси наконец-то попал Роберт Левандовски

Сегодня Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку кандидатов на звание лучшего футболиста 2020 года. Традиционно на приз претендуют португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Но на этот раз у звезд "Ювентуса" и "Барселоны" появился достойный конкурент – форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Напомним, "Золотой мяч" в 2020 году вручать не будут – впервые в истории.

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В этом году 32-летний поляк выиграл со своим клубом все турниры, в которых принимал участие: Лигу чемпионов, Суперкубок, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 голами и помог сборной Польши сохранить место в элите Лиги наций.

Церемония награждения будет проходить в онлайн-режиме без публики 17 декабря. Думается, в 2020-м у Роберта хорошие шансы прервать гегемонию двух "старых" звезд. В конце ноября ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего футболиста года.

Отдельно ФИФА наградит лучшего вратаря мира. На приз претендуют: словенец Ян Облак ("Атлетико"), бразилец Алиссон ("Ливерпуль") и немец Мануэль Нойер ("Бавария").

В число финалистов среди тренеров попали: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Марсело Бьелса ("Лидс") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария").

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Смотрите обзор матча "Барселона" – "Ювентус", в котором играли Месси и Роналду:

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