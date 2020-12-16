Несмотря на коронавирус, звездная украинка вышла на корт в Эмиратах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вернулась к тренировкам. На днях мы писали, что украинская звезда тенниса заразилась COVID-19 и чувствует странные симптомы. Однако едва недуг отступил, 20-летняя одесситка сразу же воспользовалась возможностью выйти на корт в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Сегодня Даяна рассказала на своей страничке в Instagram, что очень рада снова заняться теннисом после двухмесячной паузы. Правда, при этом девушка пожаловалась, что еще чувствует себя очень слабо, но не может отказать себе в удовольствии несколько раз ударить по мячу.

Собственно о новом тестировании на коронавирус Ястремская ничего не написала. Но, вероятно, самоизоляция довольно быстро завершилась.

Напомним, Даяна занимает 29-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру она заработала на корте уже более 2 млн долларов, в том числе в 2020 году – 486 тысяч. Она выиграла три турнира и поднималась на 21-ю строчку рейтинга WTA.

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Вспомним, как Даяна выигрывала на крупном турнире в Катаре:

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