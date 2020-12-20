После штанги – фото в стиле ню: украинская теннисистка готовится к сезону

Одна из самых перспективных теннисисток в мире Марта Костюк начала подготовку к сезону 2021 года. При этом 18-летняя киевлянка не только тренируется, но и делится пикантными фотографиями на своей страничке в соцсетях. Недавно яркая украинская теннисистка радикально изменила имидж.

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Сегодня Марта опубликовала еще одно черно-белое фото недавней сессии. На нем девушка лежит на диване, едва прикрыв свое спортивное тело. "Жизнь должна остановиться в воскресное утро", – подписала Костюк необычный кадр.

В выходной действительно можно сделать паузу, ведь перед этим теннисистка активно тренировалась в тренажерном зале. Марта поднимала штангу, прыгала по ступенькам и делала многие другие упражнения для укрепления тела. Местом пребывания она обозначила Монте-Карло.

Марта Костюк поднимает штангу Видео: Instagram

В мировом рейтинге юная украинка занимает 99-е место, являясь третьей ракеткой страны. На данный момент она заработала более 639 тысяч долларов. Ранее Костюк ворвалась в сотню лучших теннисисток планеты.

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Вспомним, как Марта Костюк подкреплялась на Открытом чемпионате США:

Марта Костюк в Нью-Йорке

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