Легендарный Федерер пропустит Australian Open. Такого еще не было в этом столетии

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на Australian Open-2021. Спортсмен только восстанавливается от травмы колена и не хочет спешить с возвращением на корт. По мнению его агента, лучшее время – после турнира "Большого Шлема" в Мельбурне.
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Интересно, что в предыдущий раз Федерер не участвовал в Australian Open еще в прошлом столетии – в 1999 году швейцарец не смог преодолеть квалификацию. С тех пор Роджер регулярно принимал участие в турнире и шесть раз становился его победителем – в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 годах.
Кстати, Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2020 год, опередив Месси и Роналду.
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Трюк Роджера Федерера:
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