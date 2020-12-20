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Украинская прима тенниса оставила загадочные послания в соцсетях

20 декабря, 21:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина Свитолина оригинально готовится к Открытому чемпионату Австралии

Уже совсем скоро мировой теннис вновь оживет и начнет сезон 2021 года. Пока же спортсмены готовятся к старту – каждый по-своему. Сегодня Марта Костюк показала фото в стиле ню. А лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина удивила посланиями на своей страничке в Instagram.

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На первой фотографии уроженка Одессы показала корт, на котором, судя по всему, тренируется. На кадр она добавила фигурку человечка, нажимающего на кнопку "Help" ("Помогите").

На втором фото красуется ракетка и три мяча с символикой Открытого чемпионата Австралии – первого в году турнира "Большого шлема". Напомним, стартует он чуть позже обычного – в феврале. В углу фотографии Элина дорисовала рожицу и надписала на английском: "Не шутите со мной".

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Как трактовать эти послания, сама Свитолина не объяснила. Можно предположить, что пятая ракетка планеты серьезно готовится к Australian Open, выкладываясь на тренировках на крытых кортах на полную катушку.

На днях Ястремская вышла на корт после коронавируса в Эмиратах.

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в Таиланде:

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фото подготовка теннис Элина Свитолина Australian Open
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