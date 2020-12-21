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Свитолина будет тренироваться с чемпионкой "Ролан Гаррос" по 5 часов в день

21 декабря, 21:35

Елена Павлова Елена Павлова

Первая ракетка Украины выбрала в качестве спарринг-партнера сенсацию 2020 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед австралийским турниром "Большого шлема" 2021 года будет тренироваться вместе с сенсационной чемпионкой "Ролан Гаррос"-2020 Игой Швентек. Об этом сообщил тренер польской спортсменки Петр Сержпутовский. Ранее украинская прима тенниса оставила загадочные послания в соцсетях.

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По правилам безопасности в связи с пандемией коронавируса участники теннисных турниров в Австралии две недели проведут на карантине, начиная с середины января. В первую неделю карантина каждый игрок имеет право тренироваться до 5 часов в день, но только с одним спарринг-партнером. И к Australian Open-2021 Элина решила готовиться со Швентек.

Ига Швентек

Ига Швентек / Фото: Reuters

"Сразу после объявления регламента мне поступило предложение по Иге. Это очень хороший партнер – Элина Свитолина. Суперконкурент, очень хорошо тренироваться с ней. Мы не думали ни секунды", – цитирует Петра sport.interia.pl.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии по теннису в этом году пройдет немного позже обычного – с 8 по 21 февраля 2021 года.

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подготовка Элина Свитолина Australian Open теннисистка спарринг-партнер Ига Швентек
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