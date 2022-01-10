Джоковича снова арестовали в Австралии

Несмотря на выигрыш в Мельбурне дела о депортации, лучший теннисист мира опять задержан австралийскими властями

Новак Джокович / Фото: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович был арестован в понедельник, 10 января, вскоре после того, как в тот же день выиграл в суде дело о депортации из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса.

Об этом сообщает в Twitter журналистка Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца сербского теннисиста.

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Джордже Джокович, брат Новака Джоковича, на своей странице в соцсети написал следующее:

"Что мы можем сделать сейчас, так это сообщить об этом во всех социальных сетях. Они снова хотят поймать и посадить Новака. В настоящее время мы консультируемся с пиарщиками о следующих шагах. В данный момент Новак со своими адвокатами находится в комнате, где проходили слушания, и обдумывает варианты".

Новак Джокович / Фото: Reuters

Ранее стало известно, что власти Австралии, несмотря на выигранное Джоковичем дело в суде, будут и далее добиваться его депортации из страны.

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В правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. Но чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.

Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации указал, что перенесенный коронавирус (на который напирает Новак) никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.

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Турнир "Большого шлема" Australian Open, для участия в котором прилетел в Мельбурн Джокович, стартует 17 января.