Джоковича знову заарештували в Австралії

Незважаючи на виграш у Мельбурні справи про депортацію, найкращий тенісист світу знову затриманий австралійською владою

Новак Джокович / Фото: Reuters

Першу ракетку світу Новака Джоковича заарештували у понеділок, 10 січня, невдовзі після того, як того ж дня він виграв у суді справу про депортацію з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє в Twitter журналістка Ксенія Павлович МакАтір із посиланням на батька сербського тенісиста.

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Джордже Джокович, брат Новака Джоковича, на своїй сторінці в соцмережі написав:

"Що ми можемо зробити зараз, так це повідомити про це у всіх соціальних мережах. Вони знову хочуть упіймати і посадити Новака. Наразі ми консультуємося з піарниками про наступні кроки. Новак зі своїми адвокатами перебуває у кімнаті, де відбувалися слухання, і обмірковує варіанти".

Новак Джокович / Фото: Reuters

Раніше стало відомо, що влада Австралії, незважаючи на виграну Джоковичем справу в суді, буде і надалі добиватися його депортації з країни.

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В уряді визнали, що Джокович виграв справу на основі процесуальної справедливості. Але чиновники не вірять, що Новак має законний медвідвід від вакцинації, та на підставі цього розглядають можливість повторного анулювання візи.

Аллен Чен з Австралійської технічної консультативної групи з імунізації зазначив, що перенесений коронавірус (на що посилається Новак) ніколи не вважався достатньою підставою для того, щоб отримати виняток.

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Турнір "Великого шолома" Australian Open, для участі в якому прилетів до Мельбурна Джокович, стартує 17 січня.