"Свободу Новаку Джоковичу!" Фанати антивакцинатора провели акцію у Мельбурні

Перша ракетка світу Новак Джокович очікує на рішення суду у справі оскарження рішення уряду Австралії про анулювання його візи. Апеляцію серба розглянуть лише у понеділок.

Тим часом фанати тенісиста вийшли на вулиці Мельбурна, щоб підтримати свого улюбленця. Вони принесли із собою прапори Сербії, плакати, ікони. На стихійному мітингу виступив священик.

Some more footage of #Djokovic fans в Melbourne pic.twitter.com/TrDy1uTxE3