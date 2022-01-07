"Свободу Новаку Джоковичу!" Фанати антивакцинатора провели акцію у Мельбурні

Уболівальники сербського тенісиста влаштували мітинг на його підтримку та висловили своє невдоволення діями уряду Австралії

Фанати підтримали Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша ракетка світу Новак Джокович очікує на рішення суду у справі оскарження рішення уряду Австралії про анулювання його візи. Апеляцію серба розглянуть лише у понеділок.

Тим часом фанати тенісиста вийшли на вулиці Мельбурна, щоб підтримати свого улюбленця. Вони принесли із собою прапори Сербії, плакати, ікони. На стихійному мітингу виступив священик.

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Some more footage of #Djokovic fans в Melbourne pic.twitter.com/TrDy1uTxE3 - Saa Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2022

До фанів Джоковича приєдналися супротивники вакцинації від COVID-19.

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Зірка світового тенісу не залишився байдужим до щирого пориву людей та записав звернення до фанатів із ізоляції в Австралії, яке опублікував у своєму Instagram.

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"Дякую вам, люди з усього світу, за вашу постійну підтримку. Я її відчуваю і дуже ціную", – написав Джокович.

Новак Джокович вийшов у півфінал Відкритого чемпионату Франції / Фото: AFP

Раніше на умови утримання тенісиста відреагувала його мати Діяна Джокович.

"Мого сина тримають у полоні. Місце, де він знаходиться, брудне, повно комах. Він не може спати. Жахлива їжа. Це несправедливо, не по-людськи", – заявила Діяна.

Напередодні Новак прилетів до Мельбурна на Australian Open, але не зміг пройти прикордонний контроль. Тенісист не щеплений від COVID-19, але має медичне відведення від вакцинації.

Австралійську візу Новака було анульовано, а самому тенісистові загрожує депортація.