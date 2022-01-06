Головного антивакцинатора порівняли із Ісусом! Що вони там курять?

Без щеплення від COVID-19 Новак Джокович приїхав до Австралії та потрапив до центру для біженців. Там він просидить до понеділка, коли відбудеться суд

Джоковича не пустили в Австралію. Батько обурений умовами утримання сина / Фото: Колаж: Сьогодні

Якесь божевілля зараз відбувається навколо найкращого тенісиста світу Новака Джоковича. Йому анулювали австралійську візу та відправили до центру для біженців. "Мій син у полоні": закотила істерику мати Джоковича.

Не залишився осторонь і батько тенісиста. Срджан Джокович так прокоментував цю ситуацію.

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"Вони тримають у полоні нашого Новака, нашу гордість. Новак – це Сербія, а Сербія – це Новак. Вони утискають Новака, а разом із цим і Сербію, і сербський народ. Ісуса прибили до хреста, але він вистояв і все ще живий серед нас. Так само намагаються розіп'яти Новака, поставити на коліна", – упевнений Срджан.

Напередодні Новак прилетів до Мельбурна на Australian Open, але не зміг пройти прикордонний контроль

Тенісист не щеплений від COVID-19, але має медичне відведення від вакцинації. Долю Джоковича вирішить суд 10 січня. Спортсмену загрожує депортація.