"Свободу Новаку Джоковичу!" Фанаты антивакцинатора провели акцию в Мельбурне

Первая ракетка мира Новак Джокович ожидает решения суда по делу обжалования решения правительства Австралии об аннулировании его визы. Апелляцию серба рассмотрят только в понедельник.

А тем временем фанаты теннисиста вышли на улицы Мельбурна, чтобы поддержать своего любимца. Они принесли с собой флаги Сербии, плакаты, иконы. На стихийном митинге выступил священник.

Some more footage of #Djokovic fans in Melbourne pic.twitter.com/TrDy1uTxE3