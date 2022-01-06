Там пытают сутками. Лучший теннисист мира содержатся в нечеловеческих условиях

Сербского миллионера Новака Джоковича запроторили в отель для беженцев. Там главный антивакцинатор в мире спорта будет ждать решение суда

Джокович попал в отель для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Сербский теннисист Новак Джокович застрял по прилету в Австралию. Накануне Новак прилетел в Мельбурн на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль.

Теннисист не привит от COVID-19, но имеет медицинский отвод от вакцинации. Судьбу Джоковича решит суд 10 января. До этого времени серб был размещен в отеле Мельбурне, в котором находятся не менее 46 беженцев.

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На фасаде здания присутствуют граффити, гласящие о тем, что люди здесь содержатся в нечеловеческих условиях. "Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками", – написано на стенах отеля.

По информации источника, около гостиницы собралось несколько болельщиков Джоковича, которые требуют его освободить.

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Напомним, первую ракетку мира собираются выдворить из страны, так как власти не приняли его медотвод от антиковидной прививки. Ранее австралийская виза Джоковича была аннулирована.