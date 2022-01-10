Джокович выиграл в суде: в дело вмешалось видео для взрослых

Лучшего теннисиста мира должны выпустить из карантинного отеля в Австралии, несмотря на отсутствие прививки от коронавируса

Серб празднует победу / Фото: Reuters

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл дело в суде против австралийских властей, требовавших его депортации из страны из-за отсутствия прививки от коронавируса.

По мнению судьи, решение аннулировать австралийскую визу Джоковича "не имело под собой оснований". Судья постановил, что Новака должны немедленно выпустить из карантинного отеля в аэропорту Мельбурна. Паспорт серба и его личные вещи должны быть возвращены ему.

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Слушание по делу Джоковича началось с задержкой из-за проблем с трансляцией. В одном из сервисов ее взломали и начали показывать порно.

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Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна на том основании, что серб пытался въехать на Зеленый континент по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику.

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"Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески", – жаловалась Дияна Джокович.

ЕЩЕ НЕ ФИНИШ

Впрочем, решение судьи – еще не конец скандала и не гарантия выступления Новака Джоковича на Australian Open.

Юрист австралийского МВД предупредил судью, что министерство рассматривает возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют, и он на три года лишится возможности въехать в страну.