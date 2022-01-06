Лучший теннисист мира на грани депортации. А все из-за вакцины от COVID-19

Австралийские власти отложили до понедельника, 10 января, решение по делу сербского теннисиста Новака Джоковича. Ему грозит депортация.
Накануне Новак прилетел в Мельбурн на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль. Серб более пяти часов беседовал с пограничниками, но ему так и не разрешили въезд в страну.
Вскоре стало известно, что визу Джоковича аннулировали. Теннисист не смог обосновать причину для получения медицинского отвода от вакцинации.
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Напомним, что на Australian Open пускают лишь вакцинированных игроков. Новак же неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса.
Australian Open начнется 17 января. Новак Джокович – действующий и девятикратный победитель турнира.
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