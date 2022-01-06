Главного антивакцинатора сравнили с Иисусом! Что они там курят?

Без прививки от COVID-19 Новак Джокович приехал в Австралию и попал в центр для беженцев. Там он просидит до понедельника, когда состоится суд

Джоковича не пустили в Австралию. Отец возмущен условиями содержания сына / Фото: Коллаж: Сегодня

Какое-то сумасшествие сейчас творится вокруг лучшего теннисиста мира Новака Джоковича. Ему аннулировали австралийскую визу и отправили в центр для беженцев. "Мой сын в плену": закатила истерику мать Джоковича.

Не остался в стороне и отец теннисиста. Срджан Джокович так прокомментировал эту ситуацию.

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"Они держат в плену нашего Новака, нашу гордость. Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак. Они притесняют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ. Иисуса пригвоздили к кресту, но он выстоял и все еще жив среди нас. Точно так же пытаются распять Новака, поставить на колени", – уверен Срджан.

Накануне Новак прилетел в Мельбурн на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль.

Теннисист не привит от COVID-19, но имеет медицинский отвод от вакцинации. Судьбу Джоковича решит суд 10 января. Спортсмену грозит депортация.