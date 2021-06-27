Женщина, спровоцировавшая жуткий завал на Тур де Франс, объявлена в розыск

Фанатка, из-за баннера которой пострадал 21 велогонщик, сбежала с места преступления – ее ищет полиция, а спортсмены отходят после переломов рук и ребер

Завал на "Тур де Франс" / Фото: Reuters

Компания ASO, организатор веломногодневки Гран-тура "Тур де Франс", подала заявление в полицию на женщину, виновную в грандиозном завале на первом этапе гонки 2021 года, случившемся накануне.

Фанатка пренебрегла предупреждениями о нахождении на безопасном расстоянии: она хотела показать свой плакат в телекамеру и не заметила приближающийся пелотон. Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в табличку и, потеряв равновесие, упал, что повлекло за собой цепную реакцию и привело к завалу.

После инцидента женщина скрылась с места происшествия. Жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности.

На официальной странице ведомства в Facebook открылась запись, где очевидцы могут добровольно записаться на допрос.

Отметим, что в массовом завале, спровоцированном фанаткой, на первом этапе веломногодневки Гран-тура "Тур де Франс" пострадал 21 велогонщик.

Как сообщает сообщает RTBF, испанский велогонщик из команды Movistar Марк Солер вследствие падения получил перелом головки лучевой кости на обеих руках. При этом он не снялся с дистанции и завершил гонку на 181-м месте.

Последствия завала на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

Еще одним велогонщиком, серьезно пострадавшим в завале, стал француз Сирил Лемуан из команды Cofidis, Solutions Credits. Он сломал четыре ребра, получил частичный коллапс легкого, травму шеи и глубокую рану за ухом. В данный момент Лемуан находится в больнице.

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Также под присмотром врачей находится литовский велогонщик Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), во время столкновений потерявший сознание из-за травмы головы.