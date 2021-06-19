19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 45+1’
Португалия 1
Германия 2
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Украинца Падуна не взяли на самый престижный старт года, хотя такой соблазн был

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 18:46
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Восходящая звезда украинского велоспорта Марк Падун не примет участие в Тур де Франс-2021 в составе своей команды Bahrain Victorious
Марк Падун выиграл 7-й этап веломногодневки Критериум Дофине
Марк Падун выиграл 7-й этап веломногодневки Критериум Дофине / Фото: Reuters

Украинский велогонщик Марк Падун, который одержал две победы на многодневке Критериум Дофине, включая королевский горный этап, не вошел в состав команды Bahrain Victorious на элитный Тур де Франс-2021. Хотя казалось, что последние успехи 24-летнего дончанина помогут ему укрепить свои позиции.

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"После Критериума Дофине был соблазн повезти Марка Падуна на Тур. То же касается Джино Мэдера после его побед на Джиро и Туре Швейцарии. Но они молодые таланты, у которых свои цели на сезон. Команда должна следить за долгосрочным проектом для этих гонщиков", – прокомментировал решение директор Bahrain Victorious Роджер Хэммонд

Самый престижный гранд-тур велоспорта Тур де Франс-2021 стартует 26 июня в Бресте, а завершится традиционно 28 июля в Париже.

Ранее украинец самокритично отреагировал на второе место на Джиро д'Италия.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Португалия
1
3:0
3
3
Венгрия
2
1:4
1
4
Германия
1
0:1
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
1:2 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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