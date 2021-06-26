Болельщик с плакатом устроил грандиозный завал на "Тур де Франс"

Сегодня стартовала самая престижная велогонка мира "Тур де Франс". И сразу – большой завал. Его причиной стал невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.
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Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал.
This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn— The Tweets (@Needles_Toosay) June 26, 2021
После чего последовал ряд падений других спортсменов.
Holy shit what a massive pile up at the Tour de France. Absolute carnage pic.twitter.com/OX4lUnplc0— Jordie (@jordiebarstool) June 26, 2021
А победителем первого этапа "Тур де Франс" стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step.
Ранее мы писали, что болельщик укусил девушку за грудь! Она мешала ему смотреть крикет.