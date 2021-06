Болельщик с плакатом устроил грандиозный завал на "Тур де Франс"

Сегодня стартовала самая престижная велогонка мира "Тур де Франс". И сразу – большой завал. Его причиной стал невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn