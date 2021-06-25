Просил от девушек фото в белье: менеджера женской велокоманды выгнали из спорта

Менеджер бельгийской команды Doltcini-Van Eyck Марк Брэк отстранен на три года от спортивной деятельности за сексуальные домогательства к своим гонщицам

Марк Брэк и команда Doltcini-Van Eyck / Фото: Getty Images

Менеджер женской вело-шоссейной команды из Бельгии Doltcini-Van Eyck Марк Брэк отстранен на три года от спортивной деятельности за сексуальные домогательства к гонщицам команды – француженке Марион Сико и американке Саре Юманс.

Такое решение принял Международный союз велосипедистов, сообщает Cycling News.

Ранее Сико призналась, что Брэк требовал от нее присылать ему фото в нижнем белье каждую неделю, чтобы контролировать ее вес.

Юманс также утверждала, что Брэк просил присылать ему фото в белье.

Марион Сико и Сара Юманс

Брэк намерен подать апелляцию на решение о дисквалификации в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, считая, что его право на защиту не было соблюдено.

Ранее ФИФА отстранила от футбольной деятельности 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо, работавшего в эстонском клубе Нымме Калью. Он обвиняется в изнасиловании 14-летней спортсменки.

Также мы писали, что скандального Макгрегора обвиняли в эксгибиционизме на Корсике. Якобы ирландец, будучи навеселе, продемонстрировал свои интимные части тела женщине, когда она шла в туалет бара, а потом к ней приставал. Однако прокуратура доказательств преступления со стороны Конора не обнаружила.