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Жінка, яка спровокувала моторошний завал на Тур де Франс, оголошена в розшук

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 16:51
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Фанатка, через банер якої постраждав 21 велогонщик, втекла з місця злочину – її шукає поліція, а спортсмени приходять до тями після переломів рук і ребер
Завал на "Тур де Франс"
Завал на "Тур де Франс" / Фото: Reuters

Компанія ASO, організатор велобагатоденки Гран-туру "Тур де Франс", подала заяву в поліцію на жінку, винну в грандіозному завалі на першому етапі гонки 2021 року, що стався напередодні.

Фанатка знехтувала попередженнями про перебування на безпечній відстані: вона хотіла показати свій плакат в телекамеру і не помітила, що наближається пелотон. Тоні Мартін з команди Jumbo-Visma врізався в табличку і, втративши рівновагу, впав, що спричинило ланцюгову реакцію і призвело до завалу.

Після інциденту жінка втекла з місця події. Жандармерія французького Фіністера оголосила про порушення розслідування в зв'язку з завданням травм через порушення правил безпеки.

На офіційній сторінці відомства в Facebook відкрився запис, де очевидці можуть добровільно записатися на допит.

Відзначимо, що в масовому завалі, спровокованому фанаткою, на першому етапі велобагатоденки Гран-туру "Тур де Франс" постраждав 21 велогонщик.

Як повідомляє повідомляє RTBF, іспанський велогонщик з команди Movistar Марк Солер внаслідок падіння отримав перелом голівки променевої кістки на обох руках. При цьому він не знявся з дистанції і завершив гонку на 181-му місці.

Наслідки завалу на "Тур де Франс"
Наслідки завалу на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

Ще одним велогонщиком, який серйозно постраждав у завалі, став француз Сиріл Лемуан з команди Cofidis, Solutions Credits. Він зламав чотири ребра, отримав частковий колапс легені, травму шиї і глибоку рану за вухом. Наразі Лемуан – в лікарні.

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Також під наглядом лікарів перебуває литовський велогонщик Ігнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), який внаслідок зіткнення втратив свідомість через травму голови.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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