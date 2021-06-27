Жінка, яка спровокувала моторошний завал на Тур де Франс, оголошена в розшук

Фанатка, через банер якої постраждав 21 велогонщик, втекла з місця злочину – її шукає поліція, а спортсмени приходять до тями після переломів рук і ребер

Завал на "Тур де Франс" / Фото: Reuters

Компанія ASO, організатор велобагатоденки Гран-туру "Тур де Франс", подала заяву в поліцію на жінку, винну в грандіозному завалі на першому етапі гонки 2021 року, що стався напередодні.

Фанатка знехтувала попередженнями про перебування на безпечній відстані: вона хотіла показати свій плакат в телекамеру і не помітила, що наближається пелотон. Тоні Мартін з команди Jumbo-Visma врізався в табличку і, втративши рівновагу, впав, що спричинило ланцюгову реакцію і призвело до завалу.

Після інциденту жінка втекла з місця події. Жандармерія французького Фіністера оголосила про порушення розслідування в зв'язку з завданням травм через порушення правил безпеки.

На офіційній сторінці відомства в Facebook відкрився запис, де очевидці можуть добровільно записатися на допит.

Відзначимо, що в масовому завалі, спровокованому фанаткою, на першому етапі велобагатоденки Гран-туру "Тур де Франс" постраждав 21 велогонщик.

Як повідомляє повідомляє RTBF, іспанський велогонщик з команди Movistar Марк Солер внаслідок падіння отримав перелом голівки променевої кістки на обох руках. При цьому він не знявся з дистанції і завершив гонку на 181-му місці.

Наслідки завалу на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

Ще одним велогонщиком, який серйозно постраждав у завалі, став француз Сиріл Лемуан з команди Cofidis, Solutions Credits. Він зламав чотири ребра, отримав частковий колапс легені, травму шиї і глибоку рану за вухом. Наразі Лемуан – в лікарні.

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Також під наглядом лікарів перебуває литовський велогонщик Ігнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), який внаслідок зіткнення втратив свідомість через травму голови.