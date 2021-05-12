Украинские синхоронистки завоевали еще две медали чемпионата Европы

Марта Федина добавила в свою коллекцию медалей серебряную награду в произвольной программе, а затем в составе сборной Украины завоевала серебро в техническом выступлении

Марта Федина / Фото: Getty Images

Украина завоевала еще две медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Сегодня копилку нашей страны пополняли синхронистки. Сначала Марта Федина после вчерашнего "золота" в артистическом плавании завоевала серебряную медаль в произвольной программе, набрав 93,7000 балла.

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Победительницей в этой дисциплине стала Варвара Субботина (96,4333) из России, бронза досталась Евангелине Платаниоти (90,8000) из Греции.

А затем наша команда по синхронному плаванию продемонстрировала второй результат (92,3920) в технической программе, уступив только россиянкам (95,6705). Третьими стали испанки (89,7700).

Серебряными призерками стали Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.