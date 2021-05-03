В Киеве дрон вручал медали: уникальная церемония награждения бадминтонистов

В Украине завершился чемпионат Европы по бадминтону, из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса, награды спортсменам вручали с помощью дронов

/ Фото: Федерация бадминтона Украины

В Киеве завершился чемпионат Европы по бадминтону. Мы писали, что он проходил в своеобразном пузыре. Спортсмены были изолированы от организаторов и журналистов.

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Еще одной изюминкой континентального первенства стала церемония награждения. Медали спортсменам вручили дроны.

Все призеры чемпионата Европы:

Мужчины

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1. Андерс Антонсен (Дания)

2. Виктор Аксельсен (Дания)

3. Калле Кольйонен (Финляндия)

Женщины

1. Каролина Марин (Испания)

2. Лайн Кристоферсен (Дания)

3. Кирсти Гилмур (Шотландия)

Мужская пара

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1. Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)

2. Марк Ламсфусс/Марвин Зайдель (Германия)

3. Ким Аструп/Андерс Расмуссен (Дания)

Женская пара

1. Габриэла Стоева/Стефани Стоева (Болгария)

2. Хлои Берч/Лорен Смит (Англия)

3. Майкен Фруергард/Сара Тюгесен (Дания)

Смешанная пара

1. Родион Алимов/Алина Давлетова (Россия)

2. Маркус Эллис/Лаурен Смис (Англия)

3. Марк Ламсфусс/Изабель Херттрих (Германия)