Українські синхроністки завоювали ще дві медалі чемпіонату Європи

Марта Фєдіна додала до своєї колекції медалей срібну нагороду в довільній програмі, а потім у складі збірної України завоювала срібло в технічному виступі

Марта Фєдіна / Фото: Getty Images

Україна завоювала ще дві медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. Сьогодні скарбничку нашої країни поповнювали синхроністки. На початку Марта Фєдіна після вчорашнього "золота" в артистичному плаванні завоювала срібну медаль в довільній програмі, набравши 93,7000 бала.

Реклама

Читайте також: Тінейджери з України перестрибали Росію і Британію! Наше друге золото водного Євро

Переможницею в цій дисципліні стала Варвара Суботіна (96,4333) з Росії, "бронза" дісталася Євангеліні Платаніоті (90,8000) з Греції.

А потім наша команда з синхронного плавання продемонструвала другий результат (92,3920) в технічній програмі, поступившись тільки росіянкам (95,6705). Третіми стали іспанки (89,7700).

Срібними призерками стала Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексєєва, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.