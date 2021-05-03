У Києві дрон вручав медалі: унікальна церемонія нагородження бадмінтоністів

В Україні завершився чемпіонат Європи з бадмінтону, через обмеження пов'язані з пандемією коронавірусу, нагороди спортсменам вручали за допомогою дронів

/ Фото: Федерація бадмінтону України

У Києві завершився чемпіонат Європи з бадмінтону. Ми писали, що він проходив в своєрідній бульбашці. Спортсмени були ізольовані від організаторів і журналістів.

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Ще однією родзинкою континентальної першості стала церемонія нагородження. Медалі спортсменам вручили дрони.

Всі призери чемпіонату Європи:

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Чоловіки

1. Андерс Антонсен (Данія)

2. Віктор Аксельсен (Данія)

3. Калле Кольйонен (Фінляндія)

Жінки

1. Кароліна Марін (Іспанія)

2. Лайн Крістоферсен (Данія)

3. Кірсті Гілмур (Шотландія)

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Чоловіча пара

1. Володимир Іванов / Іван Созонов (Росія)

2. Марк Ламсфусс / Марвін Зайдель (Німеччина)

3. Кім Аструп / Андерс Расмуссен (Данія)

Жіноча пара

1. Габріела Стоєва / Стефані Стоєва (Болгарія)

2. Хлої Берч / Лорен Сміт (Англія)

3. Майкен Фруергард / Сара Тюгесен (Данія)

Змішана пара

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1. Родіон Алімов / Аліна Давлетова (Росія)

2. Маркус Елліс / Лаурен Сміс (Англія)

3. Марк Ламсфусс / Ізабель Херттріх (Німеччина)