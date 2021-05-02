Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Неожиданно: финалы чемпионата Европы в Киеве отменили

2 мая, 14:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В решающем матче Евро-2021 по бадминтону в Украине не смог сыграть датчанин Виктор Аксельсен, который подхватил коронавирус и мог заразить немецкий дуэт

Неприятным оказалось завершение турнира в столичном Дворце спорта сразу для нескольких спортсменов. Причем, не из-за поражений на площадке, а из-за коронавируса. Напомним, чемпионат Европы по бадминтону проходит в Киеве в пузыре.

Реклама

Сегодня широкой публике стало известно, что датчанин Виктор Аксельсен заразился коронавирусом, из-за чего ему запрещено выходить на финальный поединок с соотечественником Андерсом Антонсеном. Об этом он сам рассказал на своей страничке в соцсетях.

Никаких симптомов заболевания у спортсмена не было, так что два положительных теста подряд его удивили.

В тренде
Достало играть через боль! Самый дорогой футболист мира приготовился к операции
Маркус Рашфорд
Реклама

При этом не состоится и решающий матч среди пар у мужчин, поскольку немцы Марк Ламсфусс и Марвин Зайдель, которые пробились в финал, контактировали с датчанами и могли заразиться.

Читайте также:Украина впервые принимает чемпионат Европы по бадминтону, где разыгрывают олимпийские лицензии.

Вспомним, как анонсировали турнир в киевском Дворце спорта:

Где пройдет Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Они меня мучили!" Дарья Белодед лишилась четырех зубовДругие
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спортаДругие
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухолью
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухольюДругие
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легендыДругие
И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фото
И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фотоДругие
Нет – сексуализации женщин! Гимнастка удивила своей одеждой на чемпионате Европы
Нет – сексуализации женщин! Гимнастка удивила своей одеждой на чемпионате ЕвропыДругие

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять