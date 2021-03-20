Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинки прошли пешком 20 километров ради путевки в Токио

20 марта, 21:00

Олег Люлька Олег Люлька

Сразу четыре представительницы нашей страны получили пропуска на Олимпиаду в Японии благодаря успешному выступлению в Луцке

Четыре украинки получили путевки на Олимпиаду в Токио, выполнив норматив на чемпионате Украины по спортивной ходьбе в Луцке на дистанции 20 километров.

Реклама

Читайте также: Путевками в Токио обзавелись украинские борчихи

Анна Шевчук стала победительницей соревнований в Луцке с личным рекордом в 1:29:09.

Обладательница национального рекорда Украины Людмила Оляновская стала второй с результатом 1:29:53, Елена Собчук прошла дистанцию за 1:30:01 и завоевала бронзовую медаль.

Без наград, но с олимпийской лицензией осталась Надежда Боровская, которая финишировала через 40 секунд после Елены Собчук.

Реклама

Анна Шевчук

Анна Шевчук / Фото: ФЛАУ

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

А вот среди мужчин, как сообщает XSport, никто не смог преодолеть 20 километров быстрее, чем за 1 час и 21 минуту, что было необходимо для получения путевки на Олимпиаду.

Читайте также: На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Ранее мы писали, что Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков. "Они могут принести новые штаммы коронавируса", – решили в Японии.

Реклама

Игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спортивная ходьба Олимпиада-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Дерзкая в мини-юбке": такой вы нашу дзюдоистку-красавицу еще не виделиДругие
"Секунда несдержанности": Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗОДругие
"Какая боль! Девушки вздрогнули": гимнаст Верняев получил снарядом между ногДругие
Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в Египте
Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в ЕгиптеДругие
Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие
Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятиеДругие
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять