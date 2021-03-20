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Есть путевки в Токио! Две украинки завоевали олимпийские лицензии

20 марта, 09:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ирина Коляденко и Алина Грушина-Акобия поедут на Игры-2020

Приятные новости пришли с европейского лицензионного турнира по борьбе, который проходит в Будапеште. Две наши спортсменки завоевали путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

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В весовой категории до 62 кг Ирина Коляденко вышла в финал, где встретится с латвийкой Анастасией Григорьевой. Алина Грушина-Акобия поборется против Елены Николовой в финале весовой категории до 57 килограммов. Напомним, что первые два места на турнире дают право поехать на Игры в Японию.

К сожалению, Мария Винник и Анна Белинская не смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры.

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Напомним, ранее квалифицировались на Олимпиаду Оксана Ливач и Алла Черкасова.

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Последним этапом отбора на Игры в Токио-2020 станет мировой лицензионный турнир, который состоится в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая.

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Олимпиада-2020 женская борьба

Источник: XSport

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