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Украина борется за олимпийские путевки: кто участвует и где смотреть

18 марта, 14:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

13 наших спортсменов поехало на квалификационный турнир

В четверг, 18 марта в Будапеште стартует олимпийский квалификационный турнир по борьбе. В нем примет участие 280 спортсменов из 35 стран Европы. Почему он важный попробуем разобраться.

Что за турнир?

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Квалификационный европейский турнир станет третьим по счету из серии отборочных соревнований на Олимпиаду. Двое лучших борцов в каждой весовой категории получат право на участие в Играх в Токио-2020.

Напомним, что борцы, которые финишировали в первой шестерке на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане (Казахстан) и в топ-2 на панамериканском олимпийском квалификационном турнире, уже заработали свои путевки на Игры.

Как там наши?

От Украины место на Олимпиаде себе уже гарантировали – Ленур Темиров, Жан Беленюк, Александр Хоцяновский, Оксана Ливач и Алла Черкасова.

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Еще 13 борцов имеют шансы взять путевки в Будапеште. Сборная Украины на лицензионный турнир поехала в таком составе.

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Мужчины. Вольная борьба

  • 57 кг – Андрей Яценко
  • 65 кг – Василий Шуптар
  • 74 кг – Денис Павлов
  • 86 кг – Мухамед Алиев
  • 97 кг – Магамед Закариев

Мужчины. Греко-римская борьба

  • 67 кг – Артур Политаев
  • 77 кг – Ярослав Фильчаков
  • 97 кг – Александр Шишман
  • 130 кг – Николай Кучмий

Женщины

  • 53 кг – Мария Винник
  • 57 кг – Алина Грушина
  • 62 кг – Ирина Коляденко
  • 76 кг – Алла Белинская

Где смотреть?

Все самые интересные схватки турнира покажет телеканал XSPORT. Расписание трансляций:

  • 19 марта – 13:50
  • 20 марта – 01:00
  • 21 марта – 00:10
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Кроме того, в прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на портале XSPORT.ua, а также на официальном ютуб-канале XSPORT.

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