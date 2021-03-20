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Українки пройшли пішки 20 кілометрів заради путівки до Токіо

20 березня, 21:00

Олег Люлька Олег Люлька

Відразу чотири представниці нашої країни отримали перепустки на Олімпіаду в Японії завдяки успішному виступу в Луцьку

Чотири українки отримали путівки на Олімпіаду в Токіо, виконавши норматив на чемпіонаті України зі спортивної ходьби в Луцьку на дистанції 20 кілометрів.

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Ганна Шевчук стала переможницею змагань у Луцьку з особистим рекордом в 1:29:09.

Володарка національного рекорду України Людмила Оляновская стала другою з результатом 1:29:53, Олена Собчук подолала дистанцію за 1:30:01 і завоювала бронзову медаль.

Без нагород, але з олімпійською ліцензією залишилася Надія Боровська, яка фінішувала за 40 секунд після Олени Собчук.

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Ганна Шевчук

Ганна Шевчук / Фото: ФЛАУ

А ось серед чоловіків, як повідомляє XSport, ніхто не зміг подолати 20 кілометрів швидше, ніж за 1 годину і 21 хвилину, що було необхідно для отримання путівки на Олімпіаду.

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Нагадаємо, Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників. "Вони можуть принести нові штами коронавірусу", – вирішили в Японії.

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Ігри відбуватимуться в Японії з 23 липня по 8 серпня.

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