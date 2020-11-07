Украина с боем проиграла России в отборе гандбольного Евро

После ничьей с россиянами в предыдущем туре на еще одну сенсацию украинцев не хватило

В Минске состоялся второй матч отбора на чемпионат Европы-2022 по гандболу между сборными Украины и России. Напомним, два дня назад они уже встречались на нейтральной территории. Тогда, в столице Беларуси, Украина вырвала ничью в игре с Россией 27:27, уйдя от поражения на последней минуте. В этот раз украинцы с боем уступили 28:30.

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Именно Украина лучше начала второй матч. Наши гандболисты вели 4:2. Однако затем инициативу перехватили россияне и довели матч до победы с разницей в два мяча. Каждый из таймов украинская команда проиграла с минимальным отставанием – 14:15 и 14:15.

Тем не менее в Федерации гандбола Украины этот результат назвали "поражением, за которое не стыдно", поскольку большим фаворитом у букмекеров считалась сборная РФ.

Напомним, кроме России в одной группе с Украиной также выступают Чехия и Фареры. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победитель группы и лучшая вторая команда.

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Один из финальных голов россиян

Украина – Россия – 28:30 (14:15, 14:15)

7 ноября. Минск. Арена "Уручье"

Украина : Жуков 6, Кравченко 6, Онуфриенко 3, Ильченко 3, Миноцкий 3, Кириленко 2, Денисов 2, Жук 2, Горига 1, Шамрило, Вьюник, Козакевич, Буйненко, Донцов, Садовый, Бурзак

Россия: Сорока 8, Котов 6, Атьман 4, Виноградов 1, Ермаков 3, Масленников 2, Житников 4, Фокин 1, Андреев1, Киреев, Павленко, Заболотин, Николаенков, Васильев, Иванов, Белевцов

Семиметровые: 6/4 – 5/5

Напомним, в январе 2020-го сборная Украины по гандболу, впервые за 10 лет, выступала в финальной части чемпионата Европы. Однако подопечные Сергея Бебешко проиграли в Австрии все три матча группового этапа, что привело к смене наставника.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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