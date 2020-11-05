Украина – Россия: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы

Сегодня мужская сборная Украины открывает для себя отборочную кампанию Евро-2022. Функционеры гандбола при жеребьевке не разводили украинцев и россиян, что позволило им оказаться в одной группе. Стороны договорились, что обе встречи – домашнюю и гостевую – проведут на нейтральной территории. В итоге, два матча пройдут в Минске с паузой в день.

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Кстати, недавно гандболистов заставили провести матч в защитных масках.

Первый поединок запланирован в белорусской столице на 17:00 четверга. Главный тренер команды Николай Степанец занимался с 19 гандболистами, еще двое не помогут "сине-желтым" из-за проблем со здоровьем.

На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет телеканал XSport. Также встречу можно смотреть и в интернете на сайте канала. В отборочной группе с украинцами выступают еще сборные Чехии и Фарерских островов. Встречи с ними состоятся уже в 2021 году.

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Напомним, в январе этого года сборная Украины выступала в финальной части чемпионата Европы впервые за 10 лет. Однако подопечные Сергея Бебешко проиграли в Австрии все три матча группового этапа.

Ранее "Мотор" дал бой "Барселоне" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как украинские гандболисты тренировались перед чемпионатом Европы-2020:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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