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Видео дня. Гандболистов заставили провести матч в защитных масках

12 октября, 21:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Испанские власти своими мерами борьбы с коронавирусом удивили спортсменов

Гандболисты клубов первого дивизиона Испании "Адемар Леон" и "Сантандер" были вынуждены носить защитные маски на лицах. Такое нововведение региональных властей стало неожиданностью для обеих команд, так как было принято лишь незадолго до начала матча.

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Гандболистам пришлось весь матч играть в защитных масках и постоянно их поправлять, так как они слетали во время движения, сообщает 7sur7.be.

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Интересно, что, несмотря на такие меры предосторожности, на трибуны пустили зрителей, однако все они также должны были находиться на своих местах в защитных масках.

Напомним, что сборная Украины в отборе на Евро сыграет с командой России. Все участники квалификации Евро-2022 утвердили календарь, согласно которому сборные Украины и России встретятся уже в первом и втором турах на нейтральном поле. Эти матчи запланированы на 5 и 7 ноября 2020 года.

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видео гандбол маска

Источник: Сегодня|Спорт

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