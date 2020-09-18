Чемпион Украины дал бой "Барселоне", но уступил рекордсмену Лиги чемпионов

Уже на старте нового сезона Лиги чемпионов запорожскому "Мотору" предстояло тяжелейшее испытание. В первом туре группы В в Украину пожаловала "Барселона" – 9-кратный победитель гандбольной ЛЧ и рекордсмен турнира по количеству трофеев. И несмотря на все стараниями хозяев паркета, гости увезли в Испанию победу со счетом 30:25. Ранее мы сообщали, что украинская команда напрямую попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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В Запорожье "Барселона" пропустила первой, но больше не позволяла "Мотору" выйти вперед до конца матча. В первой половине украинская команда выглядела более конкурентно, а вот после перерыва сказался класс игроков каталонского клуба. И хоть на финише обоих таймов гандболистам "Мотора" удавалось немного сократить отставание, итоговая разница составила пять мячей. У хозяев семь мячей забросил Малашинскас, у гостей 10 на счету Гомеса.

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Отметим, что "Берселона" на протяжении поединка была менее точной, чем "Мотор", но чаще бросала по воротам украинской команды. У каталонцев 30 заброшенных мячей из 53 бросков, тогда как у запорожан – 25 из 40. Следующий матч "Мотор" проведет 23 сентября в Дании против местного "Ольборга". Начало встречи в 20:45 по киевскому времени.

Напомним, что прошлый чемпионат Украины по гандболу решили не возобновлять и завершили досрочно. А лучшей командой страны вновь стал запорожский "Мотор".

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