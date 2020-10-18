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Умер украинский судья, работавший на Олимпийских играх и в Лиге чемпионов

18 октября, 13:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Специалисту гандбола Александру Людовику было 55 лет...

Печальное событие произошло в украинском гандболе. На 56-м году жизни умер знаменитый судья Александр Людовик – в свое время один из лучших в мире. Об этом сообщила Федерация гандбола Украины на своем официальном сайте.

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Тем временем гандболистов заставили провести матч в защитных масках.

Людовик умер внезапно в субботу, 17 октября, в своей квартире. Ему вдруг стало плохо, родные вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, близкие пытались оказать ему первую помощь, но спасти Александра Николаевича, к сожалению, не удалось.

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Александр Людовик – уроженец Черновцов. Более 20 лет в паре с Валентином Вакулой он судил матчи высокого международного уровня. Работал на Олимпийских играх, семи чемпионатах мира, четырех чемпионатах Европы и финалах Лиги чемпионов и других еврокубков. В последнее время он выполнял функции делегата ФГУ на национальных соревнованиях и помогал готовить молодых судей.

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Недавно "Мотор" дал бой "Барселоне" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как мужская сборная Украины тренировалась перед Евро-2020:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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смерть умер гандбол судья
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