"В Беларуси молчать – одно из условий контрактов": тренера сборной уволили за открытое письмо

В прошлом известная гандболистка никогда не считала себя винтиком

Неделю назад тренера вратарей сборной Беларуси по гандболу Наталью Петракову и начальник команды Константина Грибова уволили за их гражданскую позицию. Они подписали письмо спортсменов за отставку президента страны Александра Лукашенко и против насилия. В сборной их открыто не поддержали и Петракова этому не удивляется. Ранее мы писали, что бывшего вратаря сборной Беларуси судили за участие в протестах против Лукашенко.

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Фото: handball.by

Наталья отмечает, что еще до всех августовских событий дали понять, что они – слабые винтики, которые в этой системе меняются очень быстро. Поэтому она и не ожидала, что кто-то за нее будет заступаться. Мол, винтики так себя и ведут.

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"Но я себя винтиком никогда не считала – ни в школе, ни в сборной. Считала базовой деталью, неким пазлом. А такие люди несут большую ответственность и позволяют себе больше. Вот и получается, что я себе сейчас позволяю больше, чем подавленный белорусский гражданин", – рассказала Петракова в интервью by.tribuna.com.

"У нас в Беларуси такая ситуация – молчи и иди работай дальше. И это давным-давно. Молчать – это одно из условий контрактов. Люди, безусловно, боятся потерять работу, свободу. Я никого не оправдываю, просто понимаю, почему люди не комментируют", – заключила Петракова.

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Ранее мы также писали, что знаменитую баскетболистку удерживали силой в Беларуси. Но Левченко уже отправилась на лечение за границу.

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