А россиянам как обидно! Украина на последней минуте ушла от поражения в принципиальном матче

Сборная Украины на последней минуте матча ушла от поражения от команды России в первом туре 1-го тура квалификации Евро-2022 по гандболу. Из-за конфликта между странами поединок проходил на нейтральной площадке в столице Беларуси. Украинцы проиграли первый период со счетом 13:16, а второй выиграли 14:11.
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Второй матч между командами пройдет в Минске 7 ноября, начало – в 14:00 по киевскому времени. Кроме России в одной группе с Украиной также выступают Чехия и Фареры. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победитель группы и лучшая вторая команда.
Недавно женская сборная Украины узнала соперников по отборочному турниру чемпионата мира.
Смотрите, как сборная Украины тренировалась перед январским чемпионатом Европы-2020:
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