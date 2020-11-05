А россиянам как обидно! Украина на последней минуте ушла от поражения в принципиальном матче

Наша команда стартовала в отборе на Евро-2022 с ничьей

Сборная Украины на последней минуте матча ушла от поражения от команды России в первом туре 1-го тура квалификации Евро-2022 по гандболу. Из-за конфликта между странами поединок проходил на нейтральной площадке в столице Беларуси. Украинцы проиграли первый период со счетом 13:16, а второй выиграли 14:11.

Реклама

Читайте также: Видео дня. Гандболистов заставили провести матч в защитных масках

Второй матч между командами пройдет в Минске 7 ноября, начало – в 14:00 по киевскому времени. Кроме России в одной группе с Украиной также выступают Чехия и Фареры. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победитель группы и лучшая вторая команда.

Недавно женская сборная Украины узнала соперников по отборочному турниру чемпионата мира.

Смотрите, как сборная Украины тренировалась перед январским чемпионатом Европы-2020:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама