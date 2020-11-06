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Тренер сборной Украины рассказал, как удалось вырвать ничью в матче с Россией

6 ноября, 10:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мужские гандбольные команды начали отборочный турнир чемпионата Европы

Вчера вечером стартовала квалификация гандбольного Евро-2022 среди мужских команд, и Украина на последней минуте ушла от поражения в матче с Россией. Соперники провели первую встречу в Минске в четверг, а вторая состоится там же в субботу днем.

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Главный тренер сборной Украины Николай Степанец остался доволен ничьей, ведь фаворитом считали россиян. Букмекерские конторы давали на их победу коэффициент 1.35-1.40. К тому же наши сумели отыграть отставание в три гола после первого тайма. Своими впечатлениями специалист поделился с официальным сайтом ФГУ:

"Мы хорошо начали первый тайм, но затем в нападении не забили в нескольких атаках и моментально получили отрывы соперников. Во втором тайме мы догнали их и боролись мяч в мяч. Результат – положительный для нас, ведь мы отстояли последнюю атаку соперников. Оставалось еще семь секунд, и мы пытались выиграть. Возможно, в последней атаке нужно было сделать еще один пас..."

Также специалист отметил важность добытого очка:

"Очень важно начать квалификацию с хорошего результата, чтобы игроки были уверены в себе. Ничья – это не поражение. Нам нужно исправить нашу игру 6 на 5 в нападении, несколько атак мы провели небрежно и порой не использовали возможность для контратаки. Нужно отметить всю команду, все бились – ребят нужно поблагодарить, ведь они отдали очень много сил, эмоций".

В январе 2020-го сборная Украины выступала в финальной части чемпионата Европы впервые за 10 лет. Однако подопечные Сергея Бебешко проиграли в Австрии все три матча группового этапа.

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Вспомним, как украинцы тренировались перед чемпионатом Европы 2020 года:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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